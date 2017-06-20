Моряки Северного флота участвуют в конкурсе «Кубок моря»

20 Июня 2017 года, 11:26

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - В Санкт-Петербурге стартовал всеармейский этап военно-морского конкурса «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр-2017. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. По итогам конкурсы будут определены лучший экипаж корабля, лучший командир корабля, лучший командир боевой части корабля и лучший корабельный боевой расчет в ВМФ России.

В конкурсе участвуют свыше 200 военных моряков и около 40 корабельных боевых расчетов Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

Участники конкурса будут состязаться в 38 номинациях, определенных программой конкурса. А главным испытанием станет международный этап «Кубка моря» в Каспии», - отметил распорядитель всеармейского этапа конкурса.