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Главная » НОВОСТИ » Минобороны может стать координатором Северного завоза
 
 
 
 
20 Июня 2017 года, 12:29

Минобороны может стать координатором Северного завоза


НАРЬЯН-МАР/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – Координатором централизованной системы Северного завоза для Курильских островов и Арктической зоны может стать министерство обороны РФ. Об этом на конференции «Северный завоз – новые пути и возможности» заявил заместитель генерального директора по водному транспорту ООО «Оборонлогистика» Андрей Кушниров.

По его словам формирование консорциума, куда вошли «Оборонлогистика», Софрахт и Дальневосточное морское пароходство, идёт с 2016 года. Консорциум может выступить в качестве единого оператора транспортного обеспечения грузов всех заинтересованных ведомств в указанных территориях, уточнил он.

Ожидается, что до конца июня этого года «Оборонлогистика» станет единственным исполнителем закупок работ и услуг по доставке морским транспортом воинских грузов в Арктическую и Курильскую островную зону в 2017-2018 годах.

Фото: glavportal.com

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