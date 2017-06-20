Переводить деньги друг другу можно будет по номеру телефона

20 Июня 2017 года, 12:42

РОССИЯ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - Россияне смогут переводить друг другу деньги, в том числе между разными банками, по номеру мобильного телефона. Для этого номер телефона будет привязываться к номеру карточного счета. Таким образом, вместо реквизитов банка достаточно будет указать только номер мобильного телефона, пишут «Известия».

По словам собеседников издания, новая система переводов средств заработает с 2018 года. По мнению экспертов, она существенно упростит процесс переводов между гражданами. Однако нововведение не исключает роста количества ошибочных трансакций и атак хакеров, опасаются эксперты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко