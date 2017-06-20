В Мурманской области могут появиться дополнительные дни запрета на продажу алкоголя

20 Июня 2017 года, 13:23

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – Запрет на продажу алкоголя в Мурманской области могут расширить ещё на несколько дней. Вопрос сегодня обсуждался на заседании комитета Мурманской областной думы по экономической политике, энергетики и ЖКХ.

В частности предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции не только 27 июня, в День молодёжи, но и на весь период проведения в муниципалитетах праздничных мероприятий. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Напомним, сейчас в Мурманской области запрещено осуществлять розничную продажу алкоголя в день Последнего звонка в школах, в День защиты детей, в День молодёжи и в День знаний.