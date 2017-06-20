России нужно минимум три ледокола «Лидер» для круглогодичной навигации в Арктике

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
АО «ОЛКОН» - ГОД ЭКОЛОГИИ АО «ОЛКОН» - ГОД ЭКОЛОГИИ
Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 25 июня принимает в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 25 июня принимает в МК «Гларус»
МГЭУ Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на обучение МГЭУ Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на обучение
Жилые комплексы ГК «Эталон»: квартира с перспективой Жилые комплексы ГК «Эталон»: квартира с перспективой
Белгород. Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта! Белгород. Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!
 
 

Видеоновости16+

В Мурманске прошел форум молодежи
 
 
 
 

Курсы валют 20.06.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,1811
0,4692
1 USD
Доллар США
57,9585
0,2177
1 EUR
Евро
64,8614
0,4053
10 NOK
Норвежских крон
68,5413
0,4909
10 SEK
Шведских крон
66,6075
0,5297
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

Обвиняемые в сходе лавины на Кировск ожидают суда
20 Июня 2017, 10:57
Обвиняемые в сходе лавины на Кировск ожидают суда
Главврач Апатитско-Кировской ЦГБ написал заявление об увольнении
20 Июня 2017, 09:30
Главврач Апатитско-Кировской ЦГБ написал заявление об увольнении
Трагедия в Карелии: на Ладожском озере перевернулась лодка с пятью подростками
20 Июня 2017, 09:17
Трагедия в Карелии: на Ладожском озере перевернулась лодка с пятью подростками
25 жителей Мурманской области пострадали от укусов клещей
20 Июня 2017, 08:50
25 жителей Мурманской области пострадали от укусов клещей
 
 
 
 

Самое читаемое

Главврач Апатитско-Кировской ЦГБ написал заявление об увольнении
20 Июня 2017, 09:30
Мурманскую область засыпало снегом
20 Июня 2017, 10:50
В Мурманской области ожидаются сильные дожди
19 Июня 2017, 18:25
Между Апатитами и Кировском могут запустить льготные автобусы
19 Июня 2017, 16:10
Мурманск: прогноз отключений на 20 июня
19 Июня 2017, 19:40
Кандалакшского педофила приговорили к шести годам колонии
19 Июня 2017, 18:10
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » России нужно минимум три ледокола «Лидер» для круглогодичной навигации в Арктике
 
 
 
 
20 Июня 2017 года, 14:22

России нужно минимум три ледокола «Лидер» для круглогодичной навигации в Арктике

20 2

НАРЬЯН-МАР/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – Для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути России необходимо, по меньшей мере, три атомных ледокола типа «Лидер». Об этом сообщил Андрей Смирнов в ходе конференции «Северный завоз - новые пути и возможности».

«300-метровый гигант «Лидер», который будет иметь ширину порядка 50 м и сможет обеспечивать коммерческую и экономическую скорость в любых льдах, которые есть в Арктике, вот они решат задачу круглогодичной и транзитной навигации на всей трассе Севморпути», - сказал Смирнов.

Ледокол «Лидер» - разрабатываемый проект ледокола нового поколения мощностью 120 МВт, который может практически беспрепятственно перемещаться по всей Арктике.

Этой весной стало известно, что министерство экономического развития РФ предлагает сократить финансирование государственной программы развития Арктики. Речь идёт о четырёхкратном уменьшении финансирования – с 209 до 50 млрд рублей. «Под нож» при этом предлагается пустить, в том числе атомный супер-ледокол «Лидер».

Как ранее сообщал «Би-порт», в России строить такой ледокол в настоящий момент негде. Несмотря на готовность Балтийского завода приступить к работам уже в 2018 году, стапель верфи просто не готов работать над таким большим судном. А так как модернизация завода в ближайшей перспективе маловероятно, то строить корпусу нужно где-то ещё.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Житель Мончегорска избил собутыльника пивной кружкой
2.
В Мурманской области могут появиться дополнительные дни запрета на продажу алкоголя
3.
Переводить деньги друг другу можно будет по номеру телефона
4.
В Мурманске покажут фотографии города после бомбардировок
5.
Выставку про мурманский спорт во времена СССР покажут в краеведческом музее
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта