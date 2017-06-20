России нужно минимум три ледокола «Лидер» для круглогодичной навигации в Арктике

20 Июня 2017 года, 14:22

НАРЬЯН-МАР/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – Для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути России необходимо, по меньшей мере, три атомных ледокола типа «Лидер». Об этом сообщил Андрей Смирнов в ходе конференции «Северный завоз - новые пути и возможности».

«300-метровый гигант «Лидер», который будет иметь ширину порядка 50 м и сможет обеспечивать коммерческую и экономическую скорость в любых льдах, которые есть в Арктике, вот они решат задачу круглогодичной и транзитной навигации на всей трассе Севморпути», - сказал Смирнов.

Ледокол «Лидер» - разрабатываемый проект ледокола нового поколения мощностью 120 МВт, который может практически беспрепятственно перемещаться по всей Арктике.

Этой весной стало известно, что министерство экономического развития РФ предлагает сократить финансирование государственной программы развития Арктики. Речь идёт о четырёхкратном уменьшении финансирования – с 209 до 50 млрд рублей. «Под нож» при этом предлагается пустить, в том числе атомный супер-ледокол «Лидер».

Как ранее сообщал «Би-порт», в России строить такой ледокол в настоящий момент негде. Несмотря на готовность Балтийского завода приступить к работам уже в 2018 году, стапель верфи просто не готов работать над таким большим судном. А так как модернизация завода в ближайшей перспективе маловероятно, то строить корпусу нужно где-то ещё.