Родители девочки, которую покусала собака, отсудили 40 тысяч рублей

20 Июня 2017 года, 15:15

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – В Республике Карелия родителям 14-летней девочки выплатят компенсацию за то, что её покусала бездомная собака. Как сообщает Губернiя Daily, инцидент произошёл в Лахденпохье. Полученный девочкой укус был квалифицирован как легкий вред здоровью.

Районная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации в пользу ребенка компенсации причиненного морального вреда. Требования судом удовлетворены, и теперь администрация должна выплатить пострадавшей 40 тысяч рублей.

Подобный прецедент есть и в Мурманской области. В прошлом году родители мальчика, которого в Североморске покусали бездомные собаки, добились компенсации в 450 тысяч рублей за моральный и материальный вред. Ребёнку был причинён тяжкий вред здоровью.

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