Бюджетные выплаты по картам Мир ВБРР

20 Июня 2017 года, 15:40

МОСКВА/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - Всероссийский банк развития регионов выпускает карты Национальной платежной системы «Мир» для клиентов, получающих бюджетные выплаты.

С 1 июля 2017 года для желающих получать бюджетные выплаты по банковским картам в АО «ВБРР» открываются новые счета для расчетов с использованием карт «Мир». Для клиентов, которые получают бюджетные выплаты на карты международных платежных систем, осуществляется перевыпуск действующих карт на карты НСПК «Мир». Перевыпуск действующих банковских карт международных платежных систем VISA и MasterCard осуществляется по инициативе банка и по заявлению клиента.

Перевод клиентов, получающих бюджетные выплаты с использованием карт VISA ВБРР или MasterCard ВБРР, на карты НСПК «Мир» осуществляется до 01.07.2018 г. Получатели пенсионных и иных социальных выплат перейдут на расчеты с использованием карт НСПК «Мир» до 01.07.2020г.

Замена пенсионной карты VISA или MasterCard на карту «Мир» осуществляется по окончании срока действия карты. Карта может быть перевыпущена до окончания срока действия по заявлению клиента. Комиссии за перевыпуск и осуществление расчетов по операциям с использованием карт «Мир» для пенсионеров не взимаются.

Для клиентов, желающих использовать карты в личных целях (не для получения пенсии и иных бюджетных выплат) по-прежнему могут быть выпущены карты VISA ВБРР и MasterCard ВБРР.