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В Мурманске прошел форум молодежи
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

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Главная » НОВОСТИ » Бюджетные выплаты по картам Мир ВБРР
 
 
 
 
20 Июня 2017 года, 15:40

Бюджетные выплаты по картам Мир ВБРР


МОСКВА/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - Всероссийский банк развития регионов выпускает карты Национальной платежной системы «Мир» для клиентов, получающих бюджетные выплаты.

С 1 июля 2017 года для желающих получать бюджетные выплаты по банковским картам в АО «ВБРР» открываются новые счета для расчетов с использованием карт «Мир». Для клиентов, которые получают бюджетные выплаты на карты международных платежных систем, осуществляется перевыпуск действующих карт на карты НСПК «Мир». Перевыпуск действующих банковских карт международных платежных систем VISA и MasterCard осуществляется по инициативе банка и по заявлению клиента.

Перевод клиентов, получающих бюджетные выплаты с использованием карт VISA ВБРР или MasterCard ВБРР, на карты НСПК «Мир» осуществляется до 01.07.2018 г. Получатели пенсионных и иных социальных выплат перейдут на расчеты с использованием карт НСПК «Мир» до 01.07.2020г.

Замена пенсионной карты VISA или MasterCard на карту «Мир» осуществляется по окончании срока действия карты. Карта может быть перевыпущена до окончания срока действия по заявлению клиента. Комиссии за перевыпуск и осуществление расчетов по операциям с использованием карт «Мир» для пенсионеров не взимаются.

Для клиентов, желающих использовать карты в личных целях (не для получения пенсии и иных бюджетных выплат) по-прежнему могут быть выпущены карты VISA ВБРР и MasterCard ВБРР.

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