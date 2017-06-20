Мурманские школьники отправились в экологическую экспедицию

20 Июня 2017 года, 17:30

МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня 19 учащихся средней общеобразовательной школы №5 отправились в экологическую экспедицию. Проводить ребят пришли педагоги, родители и друзья.

История экологических походов учеников пятой школы берет свое начало в 1991 году. С тех пор ребята ежегодно посещают самые разные уголки Мурманской области.

«В этом году помимо отдыха ребятам предстоит выполнить ряд заданий, – рассказала директор средней общеобразовательной школы №5 Ирина Ускова. – В частности на берегу Белого моря они будут отбирать биологический материал для дальнейшего изучения на базе МАГУ».

В путешествие учащиеся едут не с пустыми руками. Школьники везут в дар жителям села Ковды макет Никольской церкви Николая Чудотворца, который воспроизводит ее первоначальный вид.

Экологический поход является одним из многих форм досуга юных мурманчан в летний период. В рамках работы выездных лагерей на юг и в среднюю полосу России отправятся около 2000 школьников, кроме того в течение трех месяцев на базе муниципальных образовательных учреждений будут работать оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в которых в течение трех смен отдохнут и оздоровятся 1740 человек.

АГМ