Минтруд опубликовал график выходных и праздников на 2018 год

20 Июня 2017 года, 16:00

РОССИЯ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - Министерство труда и социальной защиты вынесло на обсуждение график переноса выходных дней в 2018 году. В частности, предлагается выходные дни 6 и 7 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 9 марта и 2 мая, уточняется в документе. Кроме того, отдых в субботние дни 28 апреля, 9 июня и 29 декабря авторы проекта хотят перенести на понедельники — 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Таким образом, планируется, что в следующем году россияне будут отдыхать с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, потом 23-25 февраля, 8-11 марта, 10-12 июня и 3-5 ноября.