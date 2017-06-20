«НОВАТЭК» ищет подрядчиков для строительства сухих доков в Мурманской области

20 Июня 2017 года, 16:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - ООО «Кольская верфь», дочерняя компания ПАО «НОВАТЭК», объявила торги на строительство сухих доков №1, №2 и перемычек №1, №2 на территории строительства объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Торги проводятся в два лота по количеству доков. Начальная цена контракта не уточняется.

Накануне стало известно, что компании выдали разрешение на строительство четырёх искусственных островов для морских сооружений. Объем капитальных вложений составит более 25 млрд рублей.

Фото: plus.google.com