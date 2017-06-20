В Мурманске состоится традиционная акция «Помним»

20 Июня 2017 года, 18:51

МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске в День памяти и скорби состоится традиционная акция «Помним», посвященная событиям Великой Отечественной войны. В этом году она пройдет в рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям».

В мероприятии, которое пройдёт 22 июня, примут участие школьники, посещающие летние оздоровительные лагеря при школах, гимназиях и лицеях, а также все желающие почтить память тех, кто не вернулся с войны.

В фестивальном зале участникам мероприятия расскажут о Великой Отечественной войне, о неимоверно тяжелых условиях, в которых жила и боролась страна в те годы, о Великой Победе русского народа.

После просмотра фильма ребята и гости акции выйдут на площадь перед Дворцом, сделают из бумаги белых голубей, написав свои пожелания, и привяжут их к шарику. После этого все участники акции «Помним» отпустят голубей в небо.