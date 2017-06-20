Финляндия планирует создать базу данных источников загрязнения воздуха в Арктике

20 Июня 2017 года, 19:20

ФИНЛЯНДИЯ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - Финляндия планирует создать базу данных об источниках загрязнения воздуха в Арктике сажей и выбросами метана. Об этом рассказала генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила. По ее словам, планируется исследовать в том числе влияние судоходства на этот процесс, поскольку с судов происходят значительные выбросы сажи.

«Финляндия выполняет функции председателя рабочей экспертной группы, и главная цель этой группы - создание информационной базы о воздействии черного углерода, в которую войдут данные как о выбросах в самой Финляндии, так и в других странах - участницах Арктического совета и в странах-наблюдателях», - приводит слова консула ТАСС.

Фото: будущее-арктики.рф