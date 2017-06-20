Состоялось последнее в этом сезоне заседание Совета депутатов города Мурманска

20 Июня 2017 года, 16:52

МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня состоялось тридцать восьмое заседание Совета депутатов города Мурманска пятого созыва. Оно стало заключительным в нынешнем политическом сезоне. Теперь депутаты соберутся вновь для решения важных городских вопросов только в сентябре.

Большинство рассмотренных вопросов касалось изменений федерального законодательства. Также депутаты обсудили ситуацию, сложившуюся в результате поступления паводковых вод на территории Мурманска. Они отметили оперативную и эффективную организацию администрацией города работ по предотвращению чрезвычайной ситуации с возможным подтоплением котельной «Северная» и прекращением теплоснабжения. Депутаты поручили главе муниципального образования Дмитрию Филиппову обратиться к губернатору Мурманской области Марине Ковтун по вопросу обеспечения надлежащего контроля за состоянием естественных водных объектов на территории Мурманска в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с поступлением паводковых вод.

Кроме того, депутат Сергей Коробков вынес на обсуждение ситуацию, связанную с субсидированием пассажирских перевозок. Напомним, Министерством транспорта Мурманской области подготовлен проект постановления, который при принятии кардинально изменит подход к распределению субсидий перевозчикам. В таком случае возникают опасения, что АО «Электротранспорт» вовсе останется без финансовой поддержки регионального бюджета. А это может привести к увеличению интервалов движения городского транспорта и закрытию особо нерентабельных маршрутов.

«Я уверен, что предприятие нуждается в нашей поддержке и защите. Все городские маршруты востребованы мурманчанами, – подчеркнул глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов. – Этот вопрос будет взят в работу».

АГМ