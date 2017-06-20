В Мурманске требуются инспекторы ДПС

20 Июня 2017 года, 19:46

МУРМАНСК/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - Отдельный батальон дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по городу Мурманску проводит набор на должность инспектора дорожно-патрульной службы.

Предоставляются следующие социальные гарантии:

- достойная заработная плата + материальное стимулирование

- государственное страхование жизни и здоровья

- бесплатное мед.обслуживание (в т.ч. членов семьи)

-оплачиваемый ежегодный отпуск + дни на дорогу (увеличение отпуска за выслугу)

-оплачиваемый проезд в отпуск (и члену семьи)

- возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях МВД

- назначения пенсии на льготных условиях - 1 месяц службы за 1,5 месяца (через 13,5 календарных лет службы наступает право на пенсию по линии МВД);

Требования: граждане РФ от 18 до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных Силах, годные по состоянию здоровья, имеющие образование не ниже среднего общего, водительское удостоверение категории «В».

Подробную информацию по предъявляемым требованиям, вопросам трудоустройства и социальным гарантиям можно узнать по телефону (8815-2) 40-79-78 или, обратившись в группу кадров ОБ ДПС по адресу ул.К.Либкнехта дом 46/1, кабинет 316 (вт., чт 10.00 – 13.00 и 14.00-16.00).

Резюме можно направить по эл.адресу: ob_dps@mail.ru.