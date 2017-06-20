День летнего солнцестояния «порадует» северян мокрым снегом и дождём

21 Июня 2017 года, 08:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – По данным Мурманского гидрометцентра 21 июня по области ожидается облачная с еверо-восточный умеренный. Температура воздуха +3+8 градусов.

На реках северо-востока области и на горных реках проходят пики весеннего половодья. На остальных реках наблюдается спад весеннего половодья, прерываемый небольшими подъёмами уровней воды от проходящих дождей. На Серебрянском водохранилище (приплотинная зона) ледостав сохраняется.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +2 градуса, ветер северный 6-10 м/с.

21 июня в Северном полушарии наблюдается день летнего солнцестояния – самый длинный день с самой короткой ночью. В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце почти не меняет склонения, его полуденные высоты в небе почти неизменны. Для Мурманска фактически это является экватором полярного дня.