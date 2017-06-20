Жители региона выбрали символику юбилея Мурманской области

21 Июня 2017 года, 08:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области подвели итоги голосования по выбору лучшего логотипа и слоганов празднования 80-летия региона. Голосование, в котором приняли 1262 человека, продолжалось с 5 по 16 июня. На голосование были вынесены пять логотипов и семь слоганов, выбранные рабочей группой из более чем двухсот предложений. В итоге большинство голосов (583) набрал логотип под номером 1.

По замыслу авторов, «Ноль» – это земной шар, сложенный из нескольких волнообразных элементов, символизирующих небо, море, снег, сопки и восходящее солнце. Волна делит графическую и текстовую части, означает дуальность мира: день-ночь, Ледовитый океан – незамерзающий порт. Асимметричность формы подчеркивает движение, стремление к развитию и динамику. Чайка – традиционный символ территорий, имеющих выход к морю. Символ души, полёта, стремления. Цветовое обоснование: серебро вековых льдов, чистота голубого океана, снежная белизна покрова Арктики. Цвета наполнены дыханием арктических ветров, по-северному сдержаны и неброски.

Среди слоганов победителями стали:

«Мурманская область. Дыхание Арктики – тепло жизни» (670 голосов);

«Мурманская область. Сильный духом заполярный край» (236 голосов);

«Мурманская область: героическое прошлое, надежное будущее!» (224 голоса).

10 участников голосования, выбранных случайным образом, будут поощрены призами.

Юбилейная символика будет размещена на сувенирной продукции, посвященной празднованию 80-летия области. В период проведения праздничных мероприятий на рекламных конструкциях улиц городов Заполярья появятся баннеры с логотипом и слоганом.