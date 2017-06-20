Мурманскую область на форуме «Ладога» представят 17 молодых активистов

21 Июня 2017 года, 09:19

МУРМАНСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – Мурманскую область на форуме «Ладога», который пройдёт в Ленинградской области 24 июня – 1 июля, представят 17 молодых активистов. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В составе региональной делегации - члены военно-патриотических клубов, представители всероссийского движения «Волонтеры Победы», органов молодежного самоуправления, лидеры молодёжных общественных объединений, авторы различных проектов и инициатив.

Так, студентка Мурманского медицинского колледжа, участница движения «Волонтёры-медики Мурманской области» Анастасия Зверева представит на форуме проект «Скажем туберкулёзу – нет», цель которого – распространение информации, направленной на профилактику заболевания. Студентка МАГУ Полина Симончик разработала проект по повышению электоральной активности молодёжи. На «Ярмарке регионов» делегация Мурманской области намерена представить проект «Кубок Мурманской области по Юкигассен».