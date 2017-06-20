Прокуратура предостерегла главу минстроя Мурманской области

21 Июня 2017 года, 10:01

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Мурманской области проверила, как региональное министерство строительства и территориального развития реализует меры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В частности было проверено использование долевого финансирования от Фонда ЖКХ.

Напомним, в рамках утверждённой программы в Кандалакше осуществляется строительство многоквартирных домов на улицах Пронина и Полярные Зори. Как показала проверка во втором случае до настоящего времени не завершены работы по внутренней отделке помещений, устройству сетей, фасада, благоустройству территории. Строительство дома осуществляется за пределами плановой даты ввода в эксплуатацию, установленной контрактом. Как сообщалось ранее, дом планировался к введению в эксплуатацию до 30 декабря 2016 года.

«Сложившаяся ситуация ставит под угрозу своевременное завершение мероприятий по расселению граждан из аварийного жилья», - сообщили в областной прокуратуре.

По результатам проверки прокуратурой области министру строительства и территориального развития Мурманской области объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Фото: В. Федоров