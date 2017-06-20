В Мончегорске построят новый газоход для Кольской ГМК

21 Июня 2017 года, 11:22

МОНЧЕГОРСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - «Норникель» принял решение построить новый газоход на Мончегорской промплощадке Кольской ГМК. Он придет на смену действующему газоходу, по которому осуществляется транспортировка газов металлургического цеха до сернокислотного производства рафинировочного цеха. Инвестиции компании в реализацию проекта составят около 400 млн рублей, сообщили «Би-порту» в Кольской ГМК.

Замена действующего канала транспортировки газов, находящегося в эксплуатации с 1979 года, связана с исчерпанием его технического ресурса. Новый газоход будет возведен на опорах с фундаментами. Его протяженность составит более километра.

В настоящее время определён маршрут трассы нового газохода и выбран подрядчик проекта - инженерный центр АС «Теплострой». Уже в этом году будут проведены инженерно-геологические изыскания, а подрядчик должен представить на рассмотрение в Кольскую ГМК основные технические решения газохода.

Предполагается, что строительство газохода начнется в 2018 году.