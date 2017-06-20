Вылов рыбы в Северном бассейне превысил 291 тысячу тонн

21 Июня 2017 года, 11:42

РОССИЯ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – С начала 2017 года общий вылов рыбы всех российских пользователей составил 2,26 млн тонн, что на 3,7% больше прошлогоднего уровня. Об этом сообщили в Росрыболовстве.

В Северном бассейне вылов вырос на 2,9 тысяч тонн и составил 291,4 тысяч тонн. На промысле трески добыто на 11,3 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года – 211,8 тысяч тонн. Вылов пикши уменьшился на 12,8 тысяч тонн и составил 55,2 тысяч тонн.

В зонах иностранных государств российскими рыбаками освоено 211,2 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 22,1 тысяч тонн, главным образом за счет вылова в зоне Марокко.