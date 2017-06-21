Жителю Полярного выплатили компенсацию за упавшую с крыши поликлиники сосульку

21 Июня 2017 года, 12:32

ПОЛЯРНЫЙ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - Центральная медико-санитарная часть №120 ФМБА выплатит местному жителю компенсацию за повреждения, причинённые его автомобилю. Такое решение принял Полярный городской суд.

Судом установлено, что в декабре 2016 года мужчина припарковал свой автомобиль у здания поликлиники в городе Полярном. Пока он посещал врачей, на автомобиль с крыши здания поликлиники упала наледь (сосулька), разбив заднее ветровое стекло автомобиля. При этом каких-либо предупреждающих табличек о возможном сходе снега с крыши, а также знаков, запрещающих остановку в данном месте, не имелось.

В судебном заседании медицинская организация признала исковые требования и заключила с гражданином мировое соглашение, обязавшись выплатить ему материальный ущерб, в том числе убытки по оплате услуг эксперта.

Мировое соглашение было утверждено судом. Определение суда вступило в законную силу.