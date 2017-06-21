На Абрам-мысе опять сидят без света

21 Июня 2017 года, 13:20

МУРМАНСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - С 5 июня из-за обрыва на электрической сети без света остались жильцы домов №73а, 77 на улице Судоремонтной на Абрам-мысе. С этой проблемой к депутату Мурманской областной Думы Виктору Сайгину обратился местный житель Герман Костылев.

В одном из домов проживает многодетная семья, в другом – пожилая женщина, которая редко выходит из дома. Жители платят по счетам за электроэнергию, но получить жилищную услугу не могут из-за неисправности электрической сети. Мало того, место обрыва электрического кабеля оказалось смертельно опасным – током убило собаку.

Это не первый случай, когда из-за отсутствия электричества жители Абрам-мыса поставлены на грань выживания. Весь прошлый декабрь, в мороз, жильцы домов на улице Судоремонтной сидели без света из-за обрыва проводов. Только после личного вмешательства депутата Мурманской областной Думы Виктора Сайгина на Абрам-мыс была направлена ремонтная бригада и к Новому году свет в домах зажегся вновь.

«Проблема электроснабжения домов на Абрам-мысе не решена. Ситуация, когда жители одного из мурманских микрорайонов неделями сидят без света, повторяется. Страдают пожилые люди, страдают дети. Решение вопроса должны взять под контроль надзорные органы», – считает депутат Мурманской областной Думы Виктор Сайгин.

Депутатские запросы направлены в областную прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка в Мурманской области.