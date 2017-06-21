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Главная » НОВОСТИ » Двухлетняя девочка в грязной одежде одна гуляла возле дома в Ловозеро
 
 
 
 
21 Июня 2017 года, 14:15

Двухлетняя девочка в грязной одежде одна гуляла возле дома в Ловозеро


ЛОВОЗЕРО/ 21 июня - В ходе очередной проверки подучетных лиц 20 июня 2017 года около 20:00 инспектор ПДН отделения полиции по обслуживанию Ловозерского района МО МВД России «Оленегорский» возле дома по улице Юрьева увидела маленькую девочку. Ребенок находился один без сопровождения взрослых. При проверке квартиры сотрудник полиции установила, что девочка оставлена без присмотра, в квартире никого не было, температура низкая, на кухне разбросаны остатки пищи, на детском столе в рюмках находилась водка. Ребенок был одет в грязную одежду.

Девочка, 2015 года рождения, была госпитализирована в медицинское учреждение. Как установила сотрудница полиции, мама ребенка – состоящая на учете в ПДН жительница Ловозеро, 1984 года рождения, воспитывающая ребенка без мужа, находится у знакомых, распивает спиртные напитки, при этом на момент проверки точно установить ее местонахождение не удалось.

В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение мамы девочки, чтобы составить в отношении нее административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Кроме того, совместно с органами опеки и попечительства будет решаться вопрос о лишении 32-летней жительницы Ловозеро материнских прав.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Оленегорский»)

Фото: Newstes

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