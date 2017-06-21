В Междуречье завершён монтаж административно-бытового корпуса полигона ТБО

21 Июня 2017 года, 15:09

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - На строительной площадке мусоросортировочного комплекса в Междуречье Мурманской области завершился монтаж административно-бытового корпуса. Об этом «Би-порту» сообщили в Мурманском филиале АО «Управления отходами».

При возведении АБК использовалась современная технология когда здание собирается из готовых крупногабаритных модулей. В настоящее время строители приступили к обустройству внутренних коммуникаций и отделочным работам. В соответствии с графиком административно-бытовой корпус будет полностью готов к эксплуатации 1 июля.

Одновременно со строительством АБК на площадке мусоросортировочного комплекса был подготовлен фундамент и 19 июня установлена на него трансформаторная подстанция мощностью 630 кВт и к концу июля, после прокладки линии электропередач, генерирующая компания подаст на площадку ток.

Мусоросортировочный комплекс в Междуречье является основным элементом системы обращения с отходами которая создаётся в Мурманской области. Этот проект включен в план основных мероприятий года экологии в России.