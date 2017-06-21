Семь лесных пожаров потушили в Мурманской области

21 Июня 2017 года, 15:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Мурманской области обнаружено и ликвидировано 7 лесных пожаров на площади 281,3 га. Причинами возникновения пожаров предположительно послужило неосторожное обращение с огнем местного населения. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Условия тушения трех из обнаруженных пожаров были усложненными в связи с усилением ветра, большой крутизной склонов, отсутствием источников воды. В таких случаях лесные пожары могут распространяться на очень большие территории. Все пожары ликвидированы силами ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов». Угрозы населению и объектам экономики допущено не было.