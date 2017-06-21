Дом на улице Марата, где взорвался газ, примет жильцов осенью

21 Июня 2017 года, 15:55

МУРМАНСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил ход работ по восстановлению жилого дома на улице Марата, 6. Летом 2016 года в одной из квартир произошел взрыв бытового газа, который разрушил несущие конструкции здания. Часть дома пришлось разобрать и, по сути, соорудить заново. Жильцы 22 квартир подъезда получили материальную помощь от городской администрации, всех желающих расселили в пунктах временного размещения.

Огромный объем капитального ремонта уже выполнен: реконструированы стены и кровля, заменены сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. В пострадавших квартирах установлены новые окна, входные двери, межкомнатные перегородки. В ходе восстановительных работ было расторгнуто три муниципальных контракта с подрядчиками, которые срывали обозначенные сроки сдачи объекта в эксплуатацию.

«Несмотря на упущенное по вине подрядных организаций время, сегодня квартиры подъезда и лестничный марш готовы к отделочным работам, – отметил администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Уже осенью семьи, проживающие здесь, смогут вернуться в свои квартиры».