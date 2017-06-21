Инфляция в России с начала года составила 2%

21 Июня 2017 года, 16:20

РОССИЯ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - За период с 14 по 19 июня 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала июня – 100,3%, с начала года – 102,0%.

За прошедший период сахар-песок стал дороже на 0,8%, сосиски, сардельки – на 0,2%. Одновременно цены на крупу гречневую снизились на 0,8%, яйца куриные, масло подсолнечное и пшено – на 0,2-0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,0%, в том числе на капусту белокочанную – 13,5%, картофель, морковь и яблоки – 3,3-5,4%. В то же время огурцы и помидоры подешевели на 6,2% и 4,1% соответственно.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,2%.