О социально-экономической стабильности Кировска будут говорить на заседании областного правительства

МУРМАНСК/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – В ближайшую пятницу, 23 июня, состоится очередное заседание правительства Мурманской области. Одним из рассматриваемых вопросов станет прохождение отопительного сезона 2016/2017 годов. По данному вопросу доложит первый заместитель министра энергетики и ЖКХ области Мария Бородина.
Министр экономического развития Елена Тихонова расскажет о реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области и эффективности государственных программ. Члены правительства также заслушают доклад главы Кировска Сергея Свинина, который расскажет о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности города.
О реализации прав детей-сирот расскажет министр образования Мурманской области Наталия Карпенко.