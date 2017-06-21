Установлена личность женщины, толкнувшей ребенка в Кандалакше

21 Июня 2017 года, 21:40

КАНДАЛАКША/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - В Кандалакше установили личность женщины, которая в мае на пешеходном переходе толкнула школьницу. По данному факту расследуется уголовное дело по статье «побои».

«В настоящее время установлена личность женщины. Это жительница Кандалакши, 1980 года рождения, которая пока не смогла объяснить причины содеянного», - сообщили в Следственном комитете Росссии.

Следствием назначено проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.