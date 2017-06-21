Установлена личность женщины, толкнувшей ребенка в Кандалакше

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
МИК приглашает 29 июня на День открытых дверей МИК приглашает 29 июня на День открытых дверей
В МАГУ стартовала приёмная комиссия В МАГУ стартовала приёмная комиссия
АО «ОЛКОН» - ГОД ЭКОЛОГИИ АО «ОЛКОН» - ГОД ЭКОЛОГИИ
Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 25 июня принимает в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 25 июня принимает в МК «Гларус»
МГЭУ Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на обучение МГЭУ Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на обучение
 
 

Видеоновости16+

Зима среди лета. На Кольском полуострове выпал снег
 
 
 
 

Курсы валют 21.06.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,2894
0,1083
1 USD
Доллар США
58,5786
0,6201
1 EUR
Евро
65,3210
0,4596
10 NOK
Норвежских крон
69,1821
0,6408
10 SEK
Шведских крон
67,0481
0,4406
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

2.9 м/с
давление 749.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

Дом на улице Марата, где взорвался газ, примет жильцов осенью
21 Июня 2017, 15:55
Дом на улице Марата, где взорвался газ, примет жильцов осенью
В Междуречье завершён монтаж административно-бытового корпуса полигона ТБО
21 Июня 2017, 15:09
В Междуречье завершён монтаж административно-бытового корпуса полигона ТБО
В Мурманске появится первая зарядная станция для электромобилей
21 Июня 2017, 14:36
В Мурманске появится первая зарядная станция для электромобилей
Почти в три раза сократилась задолженность по зарплате в Мурманской области
21 Июня 2017, 13:02
Почти в три раза сократилась задолженность по зарплате в Мурманской области
 
 
 
 

Самое читаемое

Главврач Апатитско-Кировской ЦГБ рассказал, почему уволился
21 Июня 2017, 10:45
День летнего солнцестояния «порадует» северян мокрым снегом и дождём
21 Июня 2017, 08:00
Крымского убийцу нашли в Мурманске спустя 23 года
21 Июня 2017, 14:50
Прокуратура предостерегла главу минстроя Мурманской области
21 Июня 2017, 10:01
На четыре часа задерживается прибытие в Мурманск авиарейса из Москвы
21 Июня 2017, 13:40
В Мурманске появится первая зарядная станция для электромобилей
21 Июня 2017, 14:36
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Установлена личность женщины, толкнувшей ребенка в Кандалакше
 
 
 
 
21 Июня 2017 года, 21:40

Установлена личность женщины, толкнувшей ребенка в Кандалакше


КАНДАЛАКША/ 21 июня/ БИ-ПОРТ - В Кандалакше установили личность женщины, которая в мае на пешеходном переходе толкнула школьницу. По данному факту расследуется уголовное дело по статье «побои».

«В настоящее время установлена личность женщины. Это жительница Кандалакши, 1980 года рождения, которая пока не смогла объяснить причины содеянного», - сообщили в Следственном комитете Росссии.

Следствием назначено проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Северянин заплатит 100 тысяч штрафа за попытку дачи взятки
2.
О социально-экономической стабильности Кировска будут говорить на заседании областного правительства
3.
Инфляция в России с начала года составила 2%
4.
Дом на улице Марата, где взорвался газ, примет жильцов осенью
5.
Семь лесных пожаров потушили в Мурманской области
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта