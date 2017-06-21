Статс-секретарь МИД Финляндии посетил Мурманск

22 Июня 2017 года, 08:35

МУРМАНСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - Перспективы сотрудничества Финляндии и Мурманской области губернатор Марина Ковтун обсудила сегодня с финской делегацией, возглавляемой статс-секретарём МИД Финляндии Петером Стенлундом.

«С мая этого года Финляндия председательствует в Арктическом совете и, насколько я знаю, определила в качестве приоритетов на период председательства вопросы охраны окружающей среды, жизни коренных малочисленных народов, изучения климата, совершенствования связи и коммуникаций. Для нас эти направления также являются очень важными. Я думаю, что мы могли бы очень плодотворно сотрудничать в этих направлениях», – подчеркнула Марина Ковтун.

Петер Стенлунд поблагодарил правительство Мурманской области за содействие в вопросе предоставления представительству финского генконсульства в Мурманске нового помещения.

«Есть определенный символизм и в том, что Финляндия является единственной страной-участницей Европейского союза, которая имеет свое дипломатическое представительство в Мурманске», – отметил господин Петер Стенлунд.