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В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

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Сергей Андреев
Сергей Андреев:

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Главная » НОВОСТИ » Статс-секретарь МИД Финляндии посетил Мурманск
 
 
 
 
22 Июня 2017 года, 08:35

Статс-секретарь МИД Финляндии посетил Мурманск


МУРМАНСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - Перспективы сотрудничества Финляндии и Мурманской области губернатор Марина Ковтун обсудила сегодня с финской делегацией, возглавляемой статс-секретарём МИД Финляндии Петером Стенлундом.

«С мая этого года Финляндия председательствует в Арктическом совете и, насколько я знаю, определила в качестве приоритетов на период председательства вопросы охраны окружающей среды, жизни коренных малочисленных народов, изучения климата, совершенствования связи и коммуникаций. Для нас эти направления также являются очень важными. Я думаю, что мы могли бы очень плодотворно сотрудничать в этих направлениях», – подчеркнула Марина Ковтун.

Петер Стенлунд поблагодарил правительство Мурманской области за содействие в вопросе предоставления представительству финского генконсульства в Мурманске нового помещения.

«Есть определенный символизм и в том, что Финляндия является единственной страной-участницей Европейского союза, которая имеет свое дипломатическое представительство в Мурманске», – отметил господин Петер Стенлунд.

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