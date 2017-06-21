Из Мурманска в Африку: норвежский генконсул Уле Линдеман покидает северный край

22 Июня 2017 года, 08:55

МУРМАНСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ – В ближайшие дни генеральный консул Королевства Норвегия Уле Линдеман покинет Мурманск, где проработал почти четыре года. Сегодня состоится его, вероятно, последняя встреча с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Напомним, о смене консула в Мурманске стало известно в феврале этого года. В соответствии с решением норвежского МИДа, новым генеральным консулом в столице Заполярья станет Эрик Сведал, который до этого работал в Бангкоке. Сам Линдеман отправится работать в Африку – в Мали впервые открывается норвежское посольство.