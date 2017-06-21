Котельную междуречья вновь отключили от электроснабжения

22 Июня 2017 года, 09:42

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 22 июня/ БИ-ПОРТ – Уже две недели котельная в Междуречье отключена от электроснабжения. «КолАтомЭнергоСбыт» ввёл полное ограничение режима потребления электричества днём 8 июня. Это привело к прекращению подачи горячей воды в жилой фонд, объекты социального назначения и административные здания. Причина та же, что и месяц назад - в связи с невыполнением МУП «Лавна» обязательств в части оплаты потребленной электроэнергии и непринятием мер по погашению имеющейся задолженности.

Такое уже происходило в конце мая. Тогда областной прокуратуре удалось в течение дня в принудительном порядке заставить компанию возобновить подачу электроэнергии. Вот и сейчас по итогам проверки прокурор района обратился в Октябрьский районный суд Мурманска с иском о возложении на АО «АтомЭнергоСбыт» обязанности возобновить подачу электрической энергии на электрокотельную в Междуречье.

Рассмотрение иска находится на контроле в прокуратуре района.