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Сари
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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Организация реализует комплекс зданий расположенных по адресу Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. 3-линия, д.97
 
 
 
 
22 Июня 2017 года, 10:00

Организация реализует комплекс зданий расположенных по адресу Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. 3-линия, д.97


Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» реализует комплекс зданий производственного-складского назначения по адресу г. Кандалакша, ул. 3-я линия, д. 97:

1. Технический склад ЦЛКС (общая площадь - 338,8 кв.м., год постройки - 1977, фундамент - сборные железобетонные блоки, стены - кирпичные, облицованы силикатным кирпичом, перегородки - кирпичные, крыша - совмещенная, залита гудроном, полы - цементные, внутренняя отделка - штукатурка стен, потолка, окраска стен, окон, дверей, инженерные коммуникации - электроснабжение).

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2. Кабельный участок ЦЛКС 17 (общая площадь - 363,9 кв.м., год постройки - 1985, фундамент - сборные железобетонные блоки, стены - кирпичные, перегородки - кирпичные, крыша - совмещенная, залита гудроном, полы - дощатые окрашенные, линолеумовые, внутренняя отделка - штукатурка стен, потолка, окраска стен, окон, дверей, стеновые панели, инженерные коммуникации - централизованное отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение).         
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 3. Техническое здание УС 17 (1 подземный этаж, общая площадь - 587,4 кв. м, площадь пристроек 25 кв. м, год постройки - 1966, фундамент - железобетонные блоки, стены - сборные бетонные, перегородки - кирпичные заводского изготовления, крыша - обваловка землей, полы - бетонные, дощатые, внутренняя отделка - штукатурка, побелка, окраска, инженерные коммуникации - централизованное отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение).
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Здания, общей площадью 1 315,1 кв. м, находятся в районе Лесозавода № 6. В районе расположения зданий преимущественно находятся жилые объекты (объекты ИЖС и малоэтажное строительство), а также объекты коммерческого назначения (склады, объекты сервиса).

Здания расположены на земельном участке общей площадью 11 704 кв. м (доля продавца в земельном участке – 8 322,9 кв. м – определена пропорционально площади зданий продавца на земельном участке). На земельный участок оформлено право долгосрочной аренды (по 20.06.2054).

Комплекс имеет хороший подъезд для большегрузных машин, благодаря чему возможна организация складского хранения продуктовых и промышленных товаров на юге Мурманской области, что позволит уменьшить сроки доставки в южные города Мурманской области, и, соответственно, сократить затраты на логистику.

Рыночная цена реализации на сегодняшний день – 3 100 000,00 руб.

Подробная информация по телефонам: (8152) 48-57-62, 48-58-34, 48-58-02 в рабочие дни с 08.00 до 16.00.

Ознакомиться с полным перечнем предоставляемых в аренду и готовых к продаже помещений можно на портале Ростелеком.Недвижимость.

 

 

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