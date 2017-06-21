Организация реализует комплекс зданий расположенных по адресу Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. 3-линия, д.97

22 Июня 2017 года, 10:00

Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» реализует комплекс зданий производственного-складского назначения по адресу г. Кандалакша, ул. 3-я линия, д. 97:

1. Технический склад ЦЛКС (общая площадь - 338,8 кв.м., год постройки - 1977, фундамент - сборные железобетонные блоки, стены - кирпичные, облицованы силикатным кирпичом, перегородки - кирпичные, крыша - совмещенная, залита гудроном, полы - цементные, внутренняя отделка - штукатурка стен, потолка, окраска стен, окон, дверей, инженерные коммуникации - электроснабжение).

2. Кабельный участок ЦЛКС 17 (общая площадь - 363,9 кв.м., год постройки - 1985, фундамент - сборные железобетонные блоки, стены - кирпичные, перегородки - кирпичные, крыша - совмещенная, залита гудроном, полы - дощатые окрашенные, линолеумовые, внутренняя отделка - штукатурка стен, потолка, окраска стен, окон, дверей, стеновые панели, инженерные коммуникации - централизованное отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение). 2.(общая площадь - 363,9 кв.м., год постройки - 1985, фундамент - сборные железобетонные блоки, стены - кирпичные, перегородки - кирпичные, крыша - совмещенная, залита гудроном, полы - дощатые окрашенные, линолеумовые, внутренняя отделка - штукатурка стен, потолка, окраска стен, окон, дверей, стеновые панели, инженерные коммуникации - централизованное отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение).

3. Техническое здание УС 17 (1 подземный этаж, общая площадь - 587,4 кв. м, площадь пристроек 25 кв. м, год постройки - 1966, фундамент - железобетонные блоки, стены - сборные бетонные, перегородки - кирпичные заводского изготовления, крыша - обваловка землей, полы - бетонные, дощатые, внутренняя отделка - штукатурка, побелка, окраска, инженерные коммуникации - централизованное отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение). 3.(1 подземный этаж, общая площадь - 587,4 кв. м, площадь пристроек 25 кв. м, год постройки - 1966, фундамент - железобетонные блоки, стены - сборные бетонные, перегородки - кирпичные заводского изготовления, крыша - обваловка землей, полы - бетонные, дощатые, внутренняя отделка - штукатурка, побелка, окраска, инженерные коммуникации - централизованное отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение).

Здания, общей площадью 1 315,1 кв. м, находятся в районе Лесозавода № 6. В районе расположения зданий преимущественно находятся жилые объекты (объекты ИЖС и малоэтажное строительство), а также объекты коммерческого назначения (склады, объекты сервиса). Здания, общей площадью 1 315,1 кв. м, находятся в районе Лесозавода № 6. В районе расположения зданий преимущественно находятся жилые объекты (объекты ИЖС и малоэтажное строительство), а также объекты коммерческого назначения (склады, объекты сервиса).

Здания расположены на земельном участке общей площадью 11 704 кв. м (доля продавца в земельном участке – 8 322,9 кв. м – определена пропорционально площади зданий продавца на земельном участке). На земельный участок оформлено право долгосрочной аренды (по 20.06.2054).

Комплекс имеет хороший подъезд для большегрузных машин, благодаря чему возможна организация складского хранения продуктовых и промышленных товаров на юге Мурманской области, что позволит уменьшить сроки доставки в южные города Мурманской области, и, соответственно, сократить затраты на логистику.

Рыночная цена реализации на сегодняшний день – 3 100 000,00 руб.



Подробная информация по телефонам: (8152) 48-57-62, 48-58-34, 48-58-02 в рабочие дни с 08.00 до 16.00.



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