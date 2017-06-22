Финское консульство обзавелось собственным зданием в Мурманске спустя 25 лет

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Организация реализует комплекс зданий расположенных в г. Кандалакша Организация реализует комплекс зданий расположенных в г. Кандалакша
В МАГУ стартовала приёмная комиссия В МАГУ стартовала приёмная комиссия
АО «ОЛКОН» - ГОД ЭКОЛОГИИ АО «ОЛКОН» - ГОД ЭКОЛОГИИ
Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 25 июня принимает в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 25 июня принимает в МК «Гларус»
МГЭУ Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на обучение МГЭУ Северо-Западный институт (филиал) продолжает набор на обучение
 
 

Видеоновости16+

Сегодня состоялось первое заседание проектного совета
 
 
 
 

Курсы валют 22.06.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,6360
1,3466
1 USD
Доллар США
60,0000
1,4214
1 EUR
Евро
66,7980
1,4770
10 NOK
Норвежских крон
70,0779
0,8958
10 SEK
Шведских крон
68,2827
1,2346
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

6.1 м/с
давление 752.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

Выбор редакции

Финское консульство обзавелось собственным зданием в Мурманске спустя 25 лет
22 Июня 2017, 10:34
Финское консульство обзавелось собственным зданием в Мурманске спустя 25 лет
Дом на улице Марата, где взорвался газ, примет жильцов осенью
21 Июня 2017, 15:55
Дом на улице Марата, где взорвался газ, примет жильцов осенью
В Междуречье завершён монтаж административно-бытового корпуса полигона ТБО
21 Июня 2017, 15:09
В Междуречье завершён монтаж административно-бытового корпуса полигона ТБО
В Мурманске появится первая зарядная станция для электромобилей
21 Июня 2017, 14:36
В Мурманске появится первая зарядная станция для электромобилей
 
 
 
 

Самое читаемое

Крымского убийцу нашли в Мурманске спустя 23 года
21 Июня 2017, 14:50
Установлена личность женщины, толкнувшей ребенка в Кандалакше
21 Июня 2017, 21:40
Очередной циклон угрожает Мурманской области
22 Июня 2017, 08:05
В Мурманске появится первая зарядная станция для электромобилей
21 Июня 2017, 14:36
Северянин заплатит 100 тысяч штрафа за попытку дачи взятки
21 Июня 2017, 17:10
На четыре часа задерживается прибытие в Мурманск авиарейса из Москвы
21 Июня 2017, 13:40
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Финское консульство обзавелось собственным зданием в Мурманске спустя 25 лет
 
 
 
 
22 Июня 2017 года, 10:34

Финское консульство обзавелось собственным зданием в Мурманске спустя 25 лет


МУРМАНСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске торжественно открыли новое здание консульства Финляндии. Для дипломатического представительства республики это одно из самых знаковых событий за последние 25 лет. Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге было открыто в 1992 году. Четверть века оно находилось в здании на улице Карла Маркса, 25а. Теперь финны разместились в отдельно стоящем здании с собственной парковкой и гаражом.

4 4

«Отделение выполняло и продолжает выполнять задачи, связанные с облегчением оформления виз жителям Мурманской области, распространением в регионе информации о финской культуре и жизни и содействием контактам и сотрудничеству между Финляндией и Мурманской областью», - отметил на церемонии открытия статс-секретарь МИД Финляндии Питер Стенлунд.

4 2

Переезжать в новое здание сотрудники начали ещё три недели назад. В ближайшее время консульство заработает, что называется, на полную мощность. При этом каких-то сбоев в оформлении виз мурманчанам ждать не стоит.

«Создание новых рабочих условий для наших сотрудников открывает новые возможности. У нас помещения позволяют расширить поле нашей активности. Я думаю, это тоже показывает, какое значение Финляндия придаёт нашему сотрудничеству в этом регионе. Это новая жизнь для нашего отделения, я думаю, что это даст новый импульс для наших отношений», - сказал журналистам посол Финляндии в Росси Микко Хаутала.

4 3

Он также отметил, что сейчас нет необходимости увеличивать штат сотрудников консульства, хотя возможности для этого есть.

4 5

В 2016 году в Мурманском отделении были рассмотрены 15870 визовых заявлений. Ожидается, что в этом году количество заявлений увеличится вдвое. Рекордным финны называют 2013 год, когда было обработано почти 66 тысяч заявлений.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Тело трёхлетнего ребёнка обнаружено в мурманской квартире
2.
Россияне стали меньше опасаться нападения на Россию
3.
Наталья Варлей отмечает 70-летний юбилей
4.
В Мурманске проводится проверка по факту гибели мужчины на улице Достоевского
5.
Житель Умбы угрожал убийством своему зятю
 
 
 
 
    array(4) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "28589" ["channel"]=> string(22) "/news/item/202534.html" ["comment"]=> string(144) "Если здание их, то как им отпускают электричество и воду, а нам водоотведение? :)" ["date"]=> string(19) "2017-06-22 11:45:54" ["autor"]=> string(22) "2297553 Здешний" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://media.cackle.me/a/ba/547330b719f6440143254" ["ip"]=> string(12) "82.145.222.3" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:68239605" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "28592" ["channel"]=> string(22) "/news/item/202534.html" ["comment"]=> string(84) "Заводская 2 - это типа такие задворки центра?..))" ["date"]=> string(19) "2017-06-22 12:05:15" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.105" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:68240054" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "28597" ["channel"]=> string(22) "/news/item/202534.html" ["comment"]=> string(169) "Хороший доходный домик вместо соцдомов Веллер построил и сдал в аренду финам. Жизнь удалась." ["date"]=> string(19) "2017-06-22 12:34:29" ["autor"]=> string(8) "Вася" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "188.94.220.144" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:68240759" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "28598" ["channel"]=> string(22) "/news/item/202534.html" ["comment"]=> string(319) "Это ж теперь территория Финляндии, как я понимаю - забор там, будка, все дела - надо съездить, посмотреть, любопытно. Теперь у ММК будет выбор в поисках политического убежища ;-))" ["date"]=> string(19) "2017-06-22 12:40:42" ["autor"]=> string(31) "Провокатор Добра" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://avatars.yandex.net/get-yapic/15298/1871430" ["ip"]=> string(14) "217.118.78.105" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:68240902" } }
  • Если здание их, то как им отпускают электричество и воду, а нам водоотведение? :)
  • Заводская 2 - это типа такие задворки центра?..))
  • Хороший доходный домик вместо соцдомов Веллер построил и сдал в аренду финам. Жизнь удалась.
  • Это ж теперь территория Финляндии, как я понимаю - забор там, будка, все дела - надо съездить, посмотреть, любопытно. Теперь у ММК будет выбор в поисках политического убежища ;-))
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта