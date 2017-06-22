Финское консульство обзавелось собственным зданием в Мурманске спустя 25 лет

22 Июня 2017 года, 10:34

МУРМАНСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске торжественно открыли новое здание консульства Финляндии. Для дипломатического представительства республики это одно из самых знаковых событий за последние 25 лет. Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге было открыто в 1992 году. Четверть века оно находилось в здании на улице Карла Маркса, 25а. Теперь финны разместились в отдельно стоящем здании с собственной парковкой и гаражом.

«Отделение выполняло и продолжает выполнять задачи, связанные с облегчением оформления виз жителям Мурманской области, распространением в регионе информации о финской культуре и жизни и содействием контактам и сотрудничеству между Финляндией и Мурманской областью», - отметил на церемонии открытия статс-секретарь МИД Финляндии Питер Стенлунд.

Переезжать в новое здание сотрудники начали ещё три недели назад. В ближайшее время консульство заработает, что называется, на полную мощность. При этом каких-то сбоев в оформлении виз мурманчанам ждать не стоит.

«Создание новых рабочих условий для наших сотрудников открывает новые возможности. У нас помещения позволяют расширить поле нашей активности. Я думаю, это тоже показывает, какое значение Финляндия придаёт нашему сотрудничеству в этом регионе. Это новая жизнь для нашего отделения, я думаю, что это даст новый импульс для наших отношений», - сказал журналистам посол Финляндии в Росси Микко Хаутала.

Он также отметил, что сейчас нет необходимости увеличивать штат сотрудников консульства, хотя возможности для этого есть.

В 2016 году в Мурманском отделении были рассмотрены 15870 визовых заявлений. Ожидается, что в этом году количество заявлений увеличится вдвое. Рекордным финны называют 2013 год, когда было обработано почти 66 тысяч заявлений.