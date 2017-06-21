22 Июня 2017 года, 10:50

СЕВЕРОМОРСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - 22 июня в День памяти и скорби военнослужащие Северного флота почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. На кораблях и в береговых частях флота состоялись построения личного состава, в ходе которых прошла всеобщая минута молчания. В гарнизонах состоялись возложения венков и цветов к воинским мемориалам и захоронениям.

В 4 часа утра в главной базе флота – Североморске командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, руководство городской администрации, военнослужащие, юнармейцы и жители города приняли участие в акции «Свеча памяти». На воинском мемориальном кладбище возле часовни, открытой ровно год назад по инициативе общественной организации «Ветераны военной контрразведки» при поддержке Министерства обороны и ФСБ в честь воинов погибших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны, состоялся митинг, лития и возложение цветов к памятникам погибшим воинам-североморцам.

В памятных мероприятиях также приняли участие представители байкерского сообщества. Члены мотоклуба «Ночные волки» специально организовали мотопробег от Москвы до Североморска чтобы почтить память советских воинов отстоявших Кольское Заполярье.