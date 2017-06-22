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Главная » НОВОСТИ » Три мурманские гостиницы остались без горячей воды из-за долгов
 
 
 
 
22 Июня 2017 года, 10:55

Три мурманские гостиницы остались без горячей воды из-за долгов


МУРМАНСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ – Ряд потребителей Мурманска были отключены от горячего водоснабжения по причине неуплаты долгов. На такие меры Мурманская ТЭЦ была вынуждена пойти после неоднократных предупреждений.

В списке неплательщиков — гостиницы Мурманска: отель «Губернский», накопивший задолженность 1,036 млн рублей, гостиница «69 параллель», сумма долга которой составляет 862,2 тысячи рублей, и гостиница «Моряк», принадлежащая ОАО «Мурманское морское пароходство». Общая сумма задолженности абонента составляет 6,26 млн рублей.

«Непосредственному отключению потребителей от коммунальных услуг предшествуют переговоры, заключение соглашений о погашении долга, но, к сожалению, абоненты нарушают даже условия и графики, предложенные ими самими, — рассказал директор по сбыту ПАО «Мурманская ТЭЦ» Александр Парский. — От своевременности платежей за тепловую энергию напрямую зависит выполнение ремонтной программы и надежность прохождения будущего отопительного сезона».

Согласно Постановлению Правительства РФ №808 «Об организации теплоснабжения в РФ» ограничение подачи коммунальных ресурсов в отношении юридических лиц может быть введено при наличии долга более чем за один период.

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    array(2) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "28595" ["channel"]=> string(22) "/news/item/202537.html" ["comment"]=> string(279) "Огласите список гостиниц, где еще осталась горячая вода. Надеюсь у этих гостиниц ценник не поднимется :) А то начнется маркетинг "У нас есть горячая вода"." ["date"]=> string(19) "2017-06-22 12:28:33" ["autor"]=> string(8) "Вася" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "188.94.220.144" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:68240609" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "28596" ["channel"]=> string(22) "/news/item/202537.html" ["comment"]=> string(325) "Уже какой-то мини-отель хвастается в группе "мурманск", что у них есть горячая вода! Молодцы. Там, кстати, развернулось бурное обсуждение этой темы с упоминанием даже Лены Летучей." ["date"]=> string(19) "2017-06-22 12:34:07" ["autor"]=> string(12) "Андрей" ["email"]=> string(16) "am@russlandia.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "195.96.84.242" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:68240752" } }
  • Огласите список гостиниц, где еще осталась горячая вода. Надеюсь у этих гостиниц ценник не поднимется :) А то начнется маркетинг "У нас есть горячая вода".
  • Уже какой-то мини-отель хвастается в группе "мурманск", что у них есть горячая вода! Молодцы. Там, кстати, развернулось бурное обсуждение этой темы с упоминанием даже Лены Летучей.
 
 
 
 
 
 
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