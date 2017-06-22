Три мурманские гостиницы остались без горячей воды из-за долгов

22 Июня 2017 года, 10:55

МУРМАНСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ – Ряд потребителей Мурманска были отключены от горячего водоснабжения по причине неуплаты долгов. На такие меры Мурманская ТЭЦ была вынуждена пойти после неоднократных предупреждений.

В списке неплательщиков — гостиницы Мурманска: отель «Губернский», накопивший задолженность 1,036 млн рублей, гостиница «69 параллель», сумма долга которой составляет 862,2 тысячи рублей, и гостиница «Моряк», принадлежащая ОАО «Мурманское морское пароходство». Общая сумма задолженности абонента составляет 6,26 млн рублей.

«Непосредственному отключению потребителей от коммунальных услуг предшествуют переговоры, заключение соглашений о погашении долга, но, к сожалению, абоненты нарушают даже условия и графики, предложенные ими самими, — рассказал директор по сбыту ПАО «Мурманская ТЭЦ» Александр Парский. — От своевременности платежей за тепловую энергию напрямую зависит выполнение ремонтной программы и надежность прохождения будущего отопительного сезона».

Согласно Постановлению Правительства РФ №808 «Об организации теплоснабжения в РФ» ограничение подачи коммунальных ресурсов в отношении юридических лиц может быть введено при наличии долга более чем за один период.