Три социальных проекта из Мурманской области получат поддержку Фонда «СУЭК - РЕГИОНАМ»

22 Июня 2017 года, 11:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - Гранты выделены в рамках конкурса «Комфортная среда обитания-2017», который проводился в регионах присутствия Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) с февраля по май текущего года. В Мурманской области партнером проекта является Мурманский морской торговый порт.

Жители Кольского Заполярья представили на конкурс более 20 идей и предложений, три из них компетентное жюри отобрало для дальнейшей реализации.

Среди проектов победителей - идея создания фотовыставки «ластоногих артистов» Мурманского Океанариума, проект «Чистый путь по городу» предполагает оригинальный творческий подход к экологическому воспитанию подрастающего поколения. Получит поддержку Фонда и проект «Мой уютный дворик» по озеленению энтузиастами своей придомовой территории.

Год назад мурманчане впервые принимали участие в конкурсе «Комфортная среда обитания». Тогда победителем в номинации «Познаем Россию» стал мурманский клуб военно-исторической реконструкции «Мидгард», который на средства полученного гранта с успехом организовал пятый фестиваль «И на камнях растут деревья...», где окунуться в атмосферу средневековья смогли сотни жителей и гостей столицы Кольского Заполярья.

Такая современная форма поддержки социальных инициатив оказалась востребованной и актуальной, и в новом конкурсном сезоне число мурманчан, предложивших к реализации свои интересные задумки, значительно возросло.

Конкурс «Комфортная среда обитания» проводится по инициативе Фонда «СУЭК - РЕГИОНАМ» с 2011 года. География проведения включает восемь территорий – это Красноярский, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края, Кемеровская область, республики Бурятия и Хакасия, а также город Мурманск. Цель конкурса – максимально широкое вовлечение населения в формирование благоприятной среды и комфортных условий проживания в регионах.

За шесть лет в конкурсе «Комфортная среда обитания» приняли участие более 830 проектов, 80 получили финансирование на общую сумму свыше 15,5 миллионов рублей.