В Мурманске проводится проверка по факту гибели мужчины на улице Достоевского

22 Июня 2017 года, 11:38

МУРМАНСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ – Вечером 21 июня в полицию поступило сообщение, что около дома 27 по улице Достоевского обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти. Мужчина, вероятно, шёл из магазина домой, поскольку рядом с ним был обнаружен пакет с продуктами. Через 10 минут на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. После того, как был установлен факт гибели мужчины, на место прибыл оперуполномоченный УМВД по Мурманску.

В социальных сетях негативные комментарии в отношении сотрудников полиции. Повод для этого послужил тот факт, что тело долго время не убирали с улицы. В УМВД по Мурманской области разъяснили, что на место обнаружения тела должна прибыть следственно-оперативная группа следственного комитета и сотрудники полиции.

«В связи с тем, что данные ведомства находятся в разных концах города, прибытие СОГ на место происшествия обычно требует некоторого времени. И только после осмотра места происшествия, проведенного СОГ, можно перемещать тело человека, в том числе увозить его в морг», - сообщили в областном УМВД.

В настоящее время личность погибшего установлена сотрудниками полиции. Процессуальную проверку по факту его гибели проводит СУ СК России по Мурманской области.

Фото: Svopi.ru