Россияне стали меньше опасаться нападения на Россию

22 Июня 2017 года, 12:09

РОССИЯ/ 22 июня/ БИ-ПОРТ – Больше половины россиян, считают, что военной угрозы для их страны в настоящий момент нет. В случае нападения на РФ конфликт будет локальным, уверены 54% россиян. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения, пишут «Известия».

Среди тех, кто верит в возможность военного вторжения, 45% полагают, что это будет «скорее небольшой, локальный конфликт». 41% респондентов, напротив, не сомневаются — это будет «глобальное нападение по всем границам».

В 1990-е годы большинство респондентов — 34% — отмечали отставание советских Вооруженных сил от лучших армий мира. В июне 2017 года о способности российских ВС защитить страну от нападения заявили уже 47%. При этом 36% опрошенных указали, что Вооруженные силы РФ — самые эффективные и боеспособные в мире. И только 10% россиян полагают, что отставание от других армий у российских ВС все-таки есть.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев