Экологический взвод Северного флота приступил к сезонной очистке острова Котельный от металлолома

22 Июня 2017 года, 13:00

РОССИЯ/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - Экологический взвод Северного флота прибыл на остров Котельный архипелага Новосибирские острова и приступил к работам по очистке острова от металлолома и другого мусора, накопленного ещё с советских времён. Военнослужащие уже спрессовали 950 бочек. В общей сложности за несколько дней работы они собрали и подготовили к погрузке в транспортные контейнеры порядка 40 тонн металлического мусора. Всего за летний сезон должно быть подготовлено к вывозу с острова Котельный около 600 тонн металлолома, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

В прошлом году экологическое подразделение Северного флота собрало, спрессовало и уложило в контейнеры более 30 тыс. бочек, которые в советские времена использовались для хранения и транспортировки топлива и горюче-смазочных материалов. За период с июня по сентябрь североморцы подготовили к утилизации 76 контейнеров с металлоломом, суммарный вес которых составил более 600 тонн. Осенью контейнеры с прессованной бочкотарой были доставлены морским транспортом на материк для последующей утилизации.

Впервые работа по очистке арктического острова Котельный экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году. Военнослужащих экологического взвода доставляют на остров авиационным транспортом в начале лета, когда снежный покров позволяет начать работы по сбору металлолома. Большая часть экологического мусора – это металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объем металлического изделия уменьшается в 5-10 раз.

Очистка арктических территорий, на которых дислоцированы силы Северного флота силами военнослужащих будут активно продолжена. В нынешний летний сезон спланированы работы на острове Кильдин в Баренцевом море, на котором во время Великой Отечественной войны был аэродром морской авиации Северного флота.