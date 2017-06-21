Волонтёры ищут рыбака, пропавшего на реке Лотта

22 Июня 2017 года, 13:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 июня/ БИ-ПОРТ – Волонтёры намерены 24 июня выйти на поиск мужчины, который пропал 12 июня на реке Лотта во время рыбалки. Об этом сообщили в отряде «МурманСпас».

«Для поиска необходимо: лодка с мотором и возможность добраться до места стоянки», - говорится в сообщении.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (921) 281-72-58 (Виктор). Встреча для поиска состоится 24 июня в 10:00 со стоянки 147 км.

Напомним, 12 июня в устье реки Лотта была обнаружена резиновая лодка с работающим мотором. В лодке были вещи и снасти, но – не хозяина.