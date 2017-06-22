В Мурманской области вновь может появиться Молодёжный парламент

22 Июня 2017 года, 14:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - Комитет по законодательству и государственному строительству поддержал предложение депутатов создать при областной Думе общественную молодёжную палату.

Подобный опыт у парламентариев уж есть. Молодёжный парламент был сформирован Мурманской областной Думой четвертого созыва в декабре 2010 года и действовал в течение срока её полномочий. Мурманской областной Думой 5 созыва Молодежный парламент не создавался. Парламентарии шестого созыва предложили вернуться к такой форме работы законодателей с молодёжью.

«У нас будет возможность приобщить активную и неравнодушную молодежь к взаимодействию с органами государственной власти нашей области с целью обеспечения участия молодежи в социально-политической жизни региона», - подчеркнул председатель комитета Владимир Мищенко.