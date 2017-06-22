В Мурманске вспомнили ужас войны

22 Июня 2017 года, 14:41

МУРМАНСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» прошел траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби. В церемонии приняли участие ветераны, труженики тыла, руководители города и области, представители общественных организаций и мурманские школьники.

«Мурманск испытал на себе весь ужас военного времени, был полностью разрушен вражеской авиацией, – обратился к присутствующим глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Более тысячи дней шли бои около заполярной столицы, но наши отцы и деды выстояли и победили».

В начале войны в Мурманске жили 135 тысяч горожан, после эвакуации, в городе осталось в четыре раза меньше. Эти люди работали, выходили в море, боролись с пожарами после многочисленных и жестоких бомбежек. Мурманский порт не прекращал свою деятельность ни на один день, делая все возможное для бойцов Красной Армии и краснофлотцев, героических защитников Родины.

Стоит отметить, что несколько дней назад был открыт мемориальный комплекс стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Объект расположился на площади более 5 тысяч квадратных метров.

АГМ