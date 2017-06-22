Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребёнка в Мурманске

22 Июня 2017 года, 14:48

МУРМАНСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ – По факту гибели трёхлетнего ребёнка в Мурманске возбуждено уголовное дело. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина. Как ранее сообщалось, тело мальчика было обнаружено в квартире дома на улице Сафонова.

Как уточнили в ведомстве, смерть наступила в результате падения на ребёнка электроплиты.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.