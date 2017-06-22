Уклонистам от армии разрешат занимать государственные должности

22 Июня 2017 года, 15:06

РОССИЯ/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - Пожизненный запрет на замещение должностей государственной и муниципальной службы для уклонистов от армии может быть отменен. Завтра Госдума намерена принять соответствующий законопроект во втором чтении, пишут «Известия».

Ранее Конституционный суд раскритиковал действующее ограничение, указав, что уклонисты оказались в худшем положении, чем граждане, совершившие административное или уголовное нарушение. Последним, в частности, разрешено поступать на госслужбу после отбытия наказания и снятия судимости.

Авторы законопроекта предложили на пять лет запретить устраиваться на гражданскую или муниципальную службу гражданам, не служившим без уважительной причины. Депутаты также предложили на этот же срок ограничить их выезд за границу. Однако при рассмотрении в так называемом нулевом чтении положение о запрете на выезд убрали: против выступило правительство, указав на ограничение конституционного права граждан свободно покидать Россию.

Ко второму чтению профильный комитет по обороне увеличил срок запрета на замещение должностей госслужбы с пяти до 10 лет. При этом военные комиссариаты обяжут уведомлять глав государственных или муниципальных органов о наличии у них уклонистов. В ответ госорганы должны будут отчитываться об увольнении таких сотрудников.

Согласно УК РФ, за «уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» (ст. 328) предусматривается до двух лет лишения свободы либо штраф до 200 тыс. рублей. По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2016 году по этой статье были осуждены 596 человек.

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