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Сари
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Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Областная дума соберётся на заседание 29 июня
 
 
 
 
22 Июня 2017 года, 15:24

Областная дума соберётся на заседание 29 июня


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - Сегодня состоялось заседание Совета областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового Депутаты приняли решение, что очередное заседание Думы состоится 29 июня. Депутаты планируют рассмотреть порядка 30 вопросов.

Во втором чтении областные законодатели планируют рассмотреть законопроекты, вносящие изменения в действующие региональные законы, касающиеся официальной символики региона, отдельных вопросов трудового и налогового законодательства.

В первом чтении будут рассмотрены проекты: «Об исполнении областного бюджета за 2016 год», «О развитии казачества в Мурманской области», «О внесении изменений в статью 6 ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также другие законодательные инициативы.

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