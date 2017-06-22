На Кировском руднике АО «Апатит» ввели в эксплуатацию новый подземный погрузчик Caterpillar R2900G

22 Июня 2017 года, 15:35

КИРОВСК/ 22 июня/ БИ-ПОРТ - На Кировском руднике АО «Апатит» (группа «ФосАгро») состоялся торжественный ввод в эксплуатацию нового подземного погрузчика Caterpillar R2900G. Поставка этой машины осуществлена впервые на горнорудное предприятие европейской части России по контракту с ООО «Цеппелин Русланд».

Подземный погрузчик был поставлен по договору совместно с машинами CAT R1700G, но на стадии проработки вопроса было принято решение о необходимости закупки машины большей производительности. Полная масса машины 70 тонн, мощность двигателя 410 лошадиных сил, номинальная полезная нагрузка 17 тонн, ёмкость ковша 8,3 м3.

Специалисты отмечают, что благодаря компактной и прочной конструкции и удобству технического обслуживания обеспечиваются превосходная производительность, снижения удельных затрат на тонну операций загрузки и откатки при выполнении подземных горных работ. Стоит также отметить длительный срок службы и низкие эксплуатационные расходы. Конструкция обеспечивает комфортные условия работы водителя и длительный срок эксплуатации.

Не церемонии торжественного пуска в эксплуатацию новой погрузо-доставочной машины присутствовали руководства компаний АО « Апатит» и ООО «Цеппелин Русланд», «Катерпиллар», работники Кировского рудника.

«Апатит» всегда идет в ногу со временем. Предприятие применяет передовые технологии и закупает современное оборудование, - отметил на митинге генеральный директор управляющей организации по АО «Апатит» Андрей Абрашитов. - Эта машина отличается от тех типовых машин, которые эксплуатируются на Кировском руднике в течение последних трех лет. С ее вводом в эксплуатацию мы ожидаем повышения производительности».

Приобретение новой машины стоимостью 699 тыс. долларов - часть реализуемой на предприятии программы технического перевооружения и модернизации существующего оборудования.

«Сотрудничество наших компаний продолжается 15 лет, всего на промышленные площадки АО «Апатит» нами поставлено больше 100 единиц высокоэффективной техники для горных работ «Катерпиллар», - подчеркнул в своей речи исполнительный директор ООО «Цеппелин Русланд» Георги Георгиев. – Мы гордимся сотрудничеством и ставим АО «Апатит» в пример нашим другим партнерам».

Подземный погрузчик начнёт работу в добычном забое горизонта +354 метра на 3-м горном участке Кировского рудника. Управлять новой машиной доверено опытному экипажу. На презентации возможности новой техники продемонстрировал водитель Виктор Исаков.