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Главная » НОВОСТИ » Капуста и картофель продолжают дорожать в Мурманской области
 
 
 
 
22 Июня 2017 года, 18:20

Капуста и картофель продолжают дорожать в Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 июня/ БИ-ПОРТ – Плодоовощная продукция, рост цен на которую был зафиксирован на прошлой неделе, продолжает дорожать в Мурманской области и на этой. Так, за период с 14 по 19 июня в регионе белокочанная капуста стала дороже на 18,4%, картофель – на 9,7%. Репчатый лук стал дороже на 5,1%, яблоки прибавили в цене 2,5%. Об этом свидетельствую данные Мурманскстата.

Снижение цен отмечено на гречневую крупу - на 1,9%, морковь стала дешевле на 1,4%, охлаждённые и мороженные куры подешевели на 1,1%.

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