Работникам кандалакшской автоколонны частично выплатили задолженность по зарплате

23 Июня 2017 года, 08:25

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 23 июня/ БИ-ПОРТ - В рамках процессуальной проверки, проводимой Следственным комитетом по факту невыплаты заработной платы работникам Автоколонны №1443, задолженность по заработной плате погашена. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина.

По данным следствия, за февраль и март 2017 года, у предприятия перед работниками образовался долг по заработной плате в размере более двух миллионов 600 тысяч рублей.

В настоящее время следствием продолжают приниматься меры к погашению долга по зарплате за апрель и май 2017 года.