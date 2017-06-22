В Мурманске ежегодно ремонтируется 200 тысяч квадратных метров дорог

23 Июня 2017 года, 08:40

МУРМАНСК/ 23 июня/ БИ-ПОРТ - Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда вместе с представителями СМИ проверил состояние нескольких городских дорог. В их число попала улица Домостроительная, ремонт которой подходит к концу. Глава администрации оценил качество дорожного полотна и ответил на все интересующие журналистов вопросы.

Сысоев отметил, что для улучшения качества дорожного покрытия в Мурманске применяют современные технологии. Используется щебеночно-мастичная смесь, которая хорошо зарекомендовала себя в северных климатических условиях. В прошлом году впервые в областном центре был применен метод холодной регенерации, с его помощью отремонтировали два съезда с автодороги Р-21 «Кола»: в районе улицы Шевченко и Верхне-Ростинского шоссе.

«Общая протяженность городской дорожной сети составляет 236 километров. В среднем в год ремонтируется около 200 тысяч квадратных метров», – сообщил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

В настоящее время работы ведутся на улицах Домостроительной и Подгорной. Также запланирована модернизация системы освещения и обновление городских лестниц. Продолжается реализация проекта «Дорога в школу», в рамках которого ремонтируются проезды к социально значимым учреждениям. За последние годы обновлено более 100 объектов.

АГМ